Guerra de egos

Tú a Nueva York y yo a Lavapiés

En lo personal también han tenido vidas diferentes. Marta decidió poner tierra de por medio y se marchó a Nueva York. Allí se casó, tuvo dos hijos y se separó. Sigue afincada allí y, según contaba en 2018, no tiene intención de volver a residir en España “hasta que los niños sean mayores”. Sí tiene ganas, por otra parte, de encontrar novio: “Me encantaría volverme a enamorar. He usado todas las aplicaciones para citas y he quedado con gente para tomar unas copas, pero para tener una relación seria hace falta tener tiempo y es lo que me falta a mí”, contaba en una entrevista.