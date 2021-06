“¡No me vas a grabar más!”: famosos que han entrado en guerra con la prensa

El actor Jesús Castro, de actualidad por su romance con Alba Casillas, ha estallado contra la prensa. El guapísimo actor de los ojos azules protagonizaba este fin de semana unas incómodas imágenes en las que se le ve en actitud violenta y desafiante contra los periodistas que le abordaron al salir de un restaurante. “Si yo no quiero, tú no grabas”, decía alterado.

Nawja Nimri, violenta y desubicada

Boris Izaguirre, distante y molesto

Hace poco también asistimos a un tenso encuentro de Boris Izaguirre con los reporteros asfálticos, en esta ocasión en el aeropuerto de Barajas. Acostumbrados a ver al venezolano amable y divertido con los medios, Boris se mostró muy distante contra los reporteros que le preguntaban por Antonio David Flores, ex compañero suyo en “Crónicas Marcianas”. "No voy a dar ninguna declaración. ¿Tú estás acreditada? ¿Tienes el carné de periodista? ¿Eres periodista? Pues no pienso responderte. Y agradecería, por favor, que no me siguieran", decía el tertuliano con cara de pocos amigos.