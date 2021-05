Combatiendo el estigma: Billy Porter, Conchita Wurst y más famosos que han confesado ser VIH positivo









divinity.es

La estrella de la serie ‘Pose’ Billy Porter ha conmocionado el mundo del 'show business' confesando que es seropositivo. El actor, que da vida al también VIH positivo Pray Tell en la ficción de Ryan Murphy, ha querido abrirse en canal y visibilizar su enfermedad para 'The Hollywood Reporter'. Según cuenta, le diagnosticaron el virus en 2007 y ha querido sentirse libre por primera vez: no lo había dicho antes por miedo al estigma. Antes que él otros famosos compartieron públicamente su estado serológico.

Conchita Wurst

La famosa ganadora de Eurovision 2014, la austriaca Conchita Wurst, confesó en 2018 que era seropositiva. La cantante barbuda dio el paso tras haberse visto amenazada por su expareja. Este dato "es irrelevante para la opinión pública, pero un examigo me amenaza con hacer pública esta información privada y yo no le daré a nadie el derecho de causarme miedo e intentar de esta manera tener influencia en mi vida", dijo en sus redes sociales.

Charlie Sheen

“Estoy aquí para admitir que tengo VIH”. Así de contundente reaparació Charlie Sheen en la televisión norteamericana en 2015. Sheen, famoso entre otros trabajo por la serie “Dos Hombres y Medio”, dijo que como personaje famoso era su responsabilidad ayudar a otros portadores del virus a normalizar su enfermedad.

Magic Johnson

Allá por los primeros años 90, cuando el VIH solía derivar en Sida, la estrella de la NBA Magic Johnson conmocionó al mundo confesando que era seropositivo. Se enteró de que estaba infectado en un chequeo médico rutinario. Desde entonces, la educación sobre la enfermedad se convirtió en su principal misión. “No estoy enfadado con nadie. De verdad, no lo estoy. Si acaso estoy decepcionado. Porque tuve que abandonar el deporte por la mentalidad de la gente. Si he aprendido algo en las últimas semanas es que tengo mucho trabajo por delante”, dijo.

Jonathan Van Ness

Uno de los conductores del reality de Netflix “Queer Eye” también es VIH positivo. Jonathn Van Ness asegura que lo descubrió a los 25 años, al hacerse un análisis tras desmayarse mientras trabajaba.

Gareth Thomas

Es una de las leyendas del rugby galés y todo un pionero: fue el primero en revelar su homosexualidad en el mundo de aquel deporte. En septiembre de 2020 dio un paso más y habló de su diagnósitico de VIH. A pesar de que intentó mantenerlo en secreto, unos delincuentes se enteraron de su diagnóstico y decidieron hacerle la vida imposible. "He sido amenazado por personas que decían que harían público mi secreto. Es enfermizo, he pasado por un infierno", reconocía en declaraciones para The Sunday Mirror.

TE PUEDE INTERESAR:









Carlos Otero