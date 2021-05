Naturaleza, deporte y una discreta paternidad: la vida actual de Jaime Cantizano

Precisamente la llegada de Leo cambió los hábitos de vida del jerezano, que apostó por hacerse cargo de un programa radiofónico de fines de semana para centrarse en el cuidado del pequeño, al que mantiene alejado de sus redes sociales. Hay que retroceder un par de años en el tiempo para localizar la última imagen del pequeño con su padre. El pequeño nació en Estados Unidos tras una lista de espera de tres años y llegó a la vida de Cantizano en el mejor momento: "He llegado a la paternidad en el momento en el que el equilibrio personal era total y, por tanto, me ha dado la posibilidad de disfrutar el mayor amor posible, que es el de un hijo (...) Hasta que no se vive esta experiencia, no se puede expresar realmente”, dijo en su momento.