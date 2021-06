El entorno de Luis Enrique: familia, amigos y aficiones del entrenador de la Selección Española en la Eurocopa

Una boda con 200 invitados

Tres hijos: Pacho, Sira y Xana

Sira, por su parte, es una reconocida amazona y hace unos meses conseguía el título de campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. Su pasión por los caballos comenzó a los cinco años y cuando cumplió 13 sus padres le regalaron un poni. “Al principio no les gustaba este universo, no lo entendían. Fue un proceso. Ahora disfrutan y me apoyan, pero si no apruebo me puedo despedir de todo”, contaba a Vanity Fair.