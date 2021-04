Las pasarelas de los años 90 y las televisiones de los primeros años del milenio no se concebían sin su presencia. Mar Saura fue durante años una de las famosas más admiradas y queridas del país. Programas, series, revistas y fiestas de alto standing reclamaban su presencia . Sin embargo, tras casarse y convertirse en madre, se alejó progresivamente de los medios españoles y centró su carrera en el mercado mexicano, en donde es productora y una de las influencers más cotizadas del panorama azteca. Triunfa también como empresaria: ha lanzado una línea cosmética vegana ideada, creada y supervisada por ella misma.

Comenzó su trayectoria como modelo en 1992, cuando se presentó al certamen de Miss España como Miss Barcelona. Desde el primer momento causó sensación en el mundo de la moda, pero su rostro no se hizo popular hasta que no apareció en todas las revistas acompañando a Brad Pitt cuando vino a España a promocionar “Siete Años en el Tíbet”. Según las crónicas de la época, la propia Mar Saura confesó que había estado con el actor, asegurando que era muy atractivo. Sin embargo, tras aquella confesión Mar no ha vuelto a hablar del tema y es una pregunta que evita cuando atiende a la prensa.