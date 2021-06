De Mónica Hoyos a Paloma Lago: famosas que salen, salieron o se casaron con presuntos estafadores









La vida sentimental de Mónica Hoyos no levanta cabeza. Cuando parecía que por fin olvidaba a Carlos Lozano y abría las puertas de su corazón al amor, la colaboradora televisiva sufría un nuevo varapalo: el hombre al que había presentado como su nuevo amor en las redes sociales puede no ser quien dice. En una visita a ‘Sálvame’, la ex azafata descubrió que su pareja acumulaba denuncias por estafas, impagos e incluso un pasado con antecedentes penales. Unas acusaciones que generaban la inevitable preocupación de la concursante de 'GH VIP' que parecía haber encontrado una razón de peso por la que poner punto y final a esta fugaz e intensa historia de amor.

Prometida con él: pronto dará el 'Sí, quiero'

Pero el turbio pasado de su chico ha quedado relegado a un segundo plano después de que la peruana anunciara por sorpresa en su cuenta de Instagram que pronto le dará el 'sí, quiero' al conocido como sr. Sánchez. Quizá este sea el ejemplo más claro de que el amor ciega a las personas. Pero no es la primera vez que sucede algo similar en el papel couché, hay otras famosas que han pasado por situaciones similares.

Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario mantiene un cruento proceso contra su ex marido, el polémico Josep Santcana. El catalán viene precedido de un historial complicado, y es que antes de entrar en la vida de la tenista ya había sido condenado por estafa y tenía una larga lista de deudas impagadas a particulares, empresas y bancos, entre ellos el Sabadell y La Caixa. Los padres de Arantxa Sánchez Vicario gastaron casi 100.000 euros para investigar el pasado del novio de su hija. Y no le gustó nada de lo que encontraron. Entonces, la familia ofreció a Santacana firmar un contrato prematrimonial para que renunciara a la fortuna y demostrara, así, que se casaba por amor. El novio rechazó la propuesta. Ella ha pasado de una fortuna de 30 millones de dólares (24 millones de euros al cambio actual) a la ruina en apenas 15 años

Paloma Lago y Sofía Mazagatos

Las modelos Paloma Lago y Sofía Mazagatos también mantuvieron idilios inconvenientes con personalidades de dudosa reputación que las usaron para desplumarlas vivas. Hace varios años, la Mazagatos se enamoró de un supuesto multimillonario iraní, Max Badiyi. Cuál fue su sorpresa de la mujer del candelabro al enterarse de que su amado estaba casado, tenía un hijo y una enorme cantidad de deudas, por las que los acreedores se echaron encima de la autora de la expresión “dejarse la piel en el pellejo”.

El caso de Paloma Lago es todavía más bizarro: La presentadora y actriz denunció a su ex novio polaco, que se le había presentado como descendiente del Conde Drácula (verídico) por estafarle 140.000 euros. “En 2008 hay un cruce de felicitaciones navideñas y él me pide apoyo porque tiene a su padre en coma, quedé con él y empezamos una relación sentimental", relata la presentadora. El noviazgo acabó como el rosario de la aurora cuando la maniquí descubrió que su novio no era quien decía ser y se había quedado con la pasta, así como con el capital que le había instado a ingresar en un fondo de inversiones polaco.

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja también acusa a Julián Muñoz de haberla chuleado. La tonadillera aseguró en el juicio del Caso Malaya que "era yo la que le daba a él, era yo quien lo mantenía, era yo quien le di trabajo, era yo quien le pagaba su sueldo". Sobre la casa 'Mi gitana', en la urbanización La Pera de Marbella, dijo que era "mi casa", apuntando que está "avalada con todos mis bienes, con todo lo que he comprado con mi trabajo durante 40 años de artista". "No tenía por qué tenerla, yo no quería vivir ahí", aseguró emocionada.

Carmen Maura

Allá por los años 90 la actriz Carmen Maura desvelaba una trama similar: “Fui estafada por el señor con quien conviví 13 años”. Según relató la protagonista de ‘Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios’, “en un momento dado, a petición suya, le entregué poderes universales para firmar cualquier cosa en mi nombre y empezó a hacer negocios con mi dinero. Fue por toda España pidiendo créditos y abriendo cuentas en los bancos para mí”, explica abochornada. Carmen descubrió el pastel cuando le cortaron el teléfono por falta de pago.

