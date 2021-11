La exposición mediática de su romance secreto con el presidente de la primera potencia mundial le pasó a Monica un precio muy alto: no es fácil ser una joven de 20 años que se convierte en el hazmerreir mundial por haber practicado sexo oral con su jefe que, para colmo, era el presidente de los Estados Unidos. La prensa se reía de su físico, de sus estilismos y en solo un año se registraron hasta 70 canciones de rap mofándose de su historia. Era la "feladora gubernamental", un título nada honroso que hoy nadie se atrevería a utilizar. "Fui la paciente cero en perder la reputación a escala global, de forma casi instantánea", declararía años más tarde.

Tras el escándalo, Lewinsky intentó rentabilizar la situación convirtiéndose en imagen de productos adelgazantes y aprovechó el tirón mediático para conceder exclusivas millonarias. Estaba en todos los saraos y era el reclamo de moda: escribió un libro con su testimonio, comercializó una línea de bolsos y presentó un reality show del estilo de 'La Isla de las Tentaciones'. Parecía que había conseguido reconducir la situación a su favor pero en el año 2005 su mente no pudo más y tras varios intentos de suicidio se retiró de la vida pública.

Este año se ha convertido, además, en productora de televisión y estrenará próximamente un programa documental sobre historias semejantes a la suya que se titulará '15 Minutes of Shame' ('15 minutos para la vergüenza'). “Estoy interesada en contar historias que entretengan, que inviten a la reflexión y que despierten emociones, que empujen a hablar y a explorar la condición humana desde una perspectiva diferente. Al haber visto cómo mi historia ha sido manipulada durante años, me interesan esas voces y esas perspectivas que no hemos podido ver o escuchar”, ha declarado.