Brayan Mejía, el novio futbolista de Julia Janeiro que forma parte de la corte de Jesulín y Campanario

No todo son malas noticias en Ambiciones, ni mucho menos. Los dos hijos de Jesulín y María José Campanario colman de alegría a la pareja y este domingo 17 de abril celebran por todo lo alto la mayoría de edad de la mayor, Julia. Ella, coincidiendo con el Día de los Enamorados y a través de las redes sociales, nos presentó a un joven que podría adherirse próximamente a los eventos íntimos del célebre clan torero . Se trata de Brayan Mejía, defensa en el Real Aranjuez, sexto equipo en su grupo de Tercera División.

La hija de Jesulín y Campanario nos daba cuenta el día de San Valentín, a través de un story de Instagram, del momento de amor que ambos están viviendo juntos. Para mi "one and only" decía entonces. "Te amo como ir a la luna y volver", le declaraba.