Obregón y Dell’Atte: radiografía de la historia de acercamientos y alejamientos de Ana y Antonia

Lejos de amilanarse y llorar por la traición, la italiana se vino arriba y comenzó una batalla mediática contra el que todavía era su marido y su amante. “Ella busca un título nobiliario”, declaró sin tapujos en la revista “Pronto”. Pero solo acababa de empezar… “Tiene silicona hasta en el cerebro” , dijo tiempo después en Diez Minutos. Obregón, no se quedó callada y respondió: “Lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te insultan es ir a por esa persona y darle un puñetazo. Con esa señora no entro en polémicas porque lo único que quiere es salir en las revistas para que la contraten. A veces es mejor callarse porque si se revuelve en la basura sale el mal olor”.

Todo podría hacer pensar que la separación (por una infidelidad pública de Lequio) podría servir como alianza para las dos mujeres… ¡pero tampoco fue así! Tras la publicación de unas instantáneas del Alessandro con su amante, una azafata de vuelo llamada Silvia Tinao, Antonia aprovechó para cebarse con Ana: “Sólo espero que la nueva novia de mi marido sea más rica que la otra”. La bióloga no se quedó callada: “Ahora trabajo para mantener a mi ex, y a las ex de Alessandro”.

Trabajo para mantener a mi ex, y a las ex de Alessandro Ana García Obregón

La paz no llegaría hasta el año 2016, año en el que posaron juntas para la revista “Hola”. Después de un cuarto de siglo peleadas en los medios consideraron que debían firmar la paz públicamente. "No somos íntimas, no nos adoramos y no lo hacemos todo juntas, pero nos llevamos muy bien. La nuestra es una reconciliación de verdad" aclaró Ana. En 2019 ratificaron la paz en MasterChef Celebrity: “Estamos unidas desde hace tiempo”, aseveró entonces Ana.