Efecto 2000: Pedro Sánchez y otros famosos con terribles estilismos de inicio del milenio

Ataviado con camiseta apretada de lycra, collar hippie y el pelo pincho que hacía furor entre los 'bakaletas pijos' de los años del aznarismo. Y es que los primeros años del mileno fueron tremebundos y ninguno estamos libres de pecado. Si no me creen, sigan leyendo…

Resulta imposible no recordar los looks de Sergio Ramos. No es que en la actualidad el ex madridista sea icono de elegancia, pero al principio de su carrera los estilismos del marido de Pilar Rubio eran de auténtica traca. En la retina colectiva está aquella imagen de 2005 en la que el Faraón de Camas apareció en el Bernabéu vestido de blanco: a medio camino entre un patriarca de boda y una revisión barata de Corrupción en Miami.