Más sereno y viviendo en un camión: la nueva vida de Pocholo Martínez Bordiú

Pocholo, de nombre real José María Martínez Bordiú y actual barón de Gotor , vive su madurez -tiene 59 años. alejado de las noches y fiestas sin fin que fueron su hábitat natural en la isla. Vive de día, no consume alcohol ni otras sustancias y ha dejado su faceta de disc jockey . Pero no se vayan a pensar que se ha aburguesado, el aristócrata sigue siendo un bohemio muy libre que vive en un camión . Pasa los meses de verano en Ibiza en una furgoneta con sus dos perros y los de invierno como instructor de esquí en Baqueira.

“Yo tengo un camión al que le puse vagón de mercancías detrás . Entonces, como es un vagón de tren, a cagar a la vía. No tiene baño, lo que tiene es ducha, y luego llevo tres motos, mil y pico litros de gasóil... ¿Cómo es vivir en un camión? Es vivir de maravilla porque a mí el plan de camping y salvajismo me encanta. Y tiene baterías, placas solares... Es un placer porque es como vivir todo el día en la naturaleza y moverte con ella", contaba hace unos meses en un programa de televisión.

Sus míticas fiestas clandestinas y sus problemas con el alcohol ocuparán, a buen seguro, parte de sus páginas. “Yo me bebía lo que me echase pero ahora ya no bebo alcohol. Es una fase que tienes que dejar porque si no, te mueres”, declara. No será su primer libro, pues en 2019 publicó 'Los daños del speed', en el que hablaba en primera persona de los daños del consumo de esa droga.