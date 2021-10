Pumas, perros, jabalies: famosos que han sufrido ataques de animales como el hijo de Raquel del Rosario

En la historia de los ataques de animales a personajes famosos Marta López tiene un lugar de honor. Hace quince años la colaboradora de 'Ya Es Mediodía' y 'Sálvame' protagonizó un sonoro incidente después de que su perro atacase a Encarni Manfredi . La ex gran hermana explicó que estaba disfrutando de un día con amigos en su casa de Punta Umbría y cuando la madre de Patricia Ledesma, hija de Encarni Manfredi, “se agachó a decirle algo al perro, él abrió la boca y la enganchó. No se tiró a atacarla pero la mordió”, explicó la colaboradora en ‘A tu lado’ en 2006.

La víctima del ataque del can, que tuvo que someterse a varias cirugías para recuperar el rostro, matiene una versión muy distinta. “La que ha tenido al perro enganchado en la boca he sido yo. Deja de hacerte la mártir, que la familia que ha sufrido es la mía, no la tuya”, le dijo en “A Tu lado”. Manfredi pidió una indemnización económica a Marta López que tardó en cobrar: “Conseguí que le embargaran un Audi Q7, que es lo único que tenía a su nombre, pero antes de que se lo quitaran, lo vendió. Le puse otra denuncia por alzamiento de bienes... yo, con la boca reventada y ella, yéndose de rositas", dijo Encarni.