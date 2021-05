Retirada y “ordenando armarios”

Salomé, cuyo nombre real es María Rosa Marco Poquet vive retirada desde hace diez años en su Valencia natal. Tiene ya 81 años y hace pocos meses recibía un galardón honorífico por su contribución a la música. Se encuentra perfectamente, pero considera que ha llegado el momento de descansar: “Ya no canto ni en la ducha”. Sus últimos años en activo estuvieron ligados a la televisión valenciana donde colaboró en un magazine matinal. “No me apetecía dar más vueltas”, sentencia.

Tiene una vida tranquila y serena: “Estoy en mi casa. En mi vida he tenido los armarios más ordenados, porque cuando me aburro ordeno armarios”, declaraba a la prensa local. Tiene la cabeza muy bien amueblada y se dedica a leer y a disfrutar de su nieta. “Estoy de princesas hasta el moño, porque solo quiere princesas”, decía hace un tiempo.

Crítica con Eurovisión

Sigue Eurovisión a ratos, “según me pille el cuerpo”. No es muy amiga de las novedades de un Festival que poco se parece al que ganó a finales de los 60 vestida de Pertegaz. “Ver que todo es playback, la orquesta que no aparece por ninguna parte, el croma con muñequitos por detrás... ¡Chica, a mí eso no me hace ninguna ilusión!”, confesaba a ABC en 2019 coincidiendo con el medio siglo de su triunfo. “Creo que vamos por ir. En España hay un público muy fiel de Eurovisión, pero quien lo organiza es quien debe decidir, no el público”, sostenía.