Sergio Ramos no está solo: otros famosos que han llorado en público a moco tendido

Los chicos también lloran. Sergio Ramos no tuvo ningún reparo en dejar aflorar las lágrimas en su despedida pública del Real Madrid. El marido de Pilar Rubio, que estaba apoyándole junto a sus cuatro hijos en tan importante momento, no se reprimió y rompió a llorar en la comparecencia pública más difícil de su carrera. “Es inevitable emocionarse”, dijo. El ya ex madridista no es el único famoso que hemos visto lagrimear en público. Pasen y vean (y si quieren, lloren).