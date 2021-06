Sharon Stone no es la única superdotada vip: famosos con un cociente intelectual superior a 130

Sharon Stone: 152

Aramís Fuster: 146

Santiago Segura: 143

Le sigue de cerca Santiago Segura con 143 puntos . "Me decían que me asociara a una organización de superdotados", declaraba al respecto el afamado actor y director tras someterse al completo test de inteligencia, personalidad y grafología de la psicóloga Irene López Assor.

Miki Nadal, el más listo de la clase

El humorista Miki Nadal, próximo aspirante del programa 'MasterChef Celebrity', sí está asociado a la asociación Mensa para cerebros superiores a los 130 de CI. Miki recuerda que cuando iba al cole "era incapaz de concentrarme, quizás porque me aburría escuchando cosas que ya sabía". Miki empezó la carrera que empezó pero nunca llegó a terminarla, ya que le "costaba mucho, no me centraba y había veces que incluso me dormía en las clases".