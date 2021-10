Sylvia Córdoba, la ex del Juez Pedraz con la que iba a casarse justo antes de conocer a Esther Doña

Eran la pareja de moda en la judicatura. Él, magistrado de la Audiencia Nacional y ella, abogada penalista. Según comentan en la Crónica Rosa del programa de Federico Jiménez Losantos hasta tenían fecha de boda para este otoño. Pero una marquesa viuda, muy Doña, se cruzó en la vida del juez y se enamoró . La viuda y la abogada se conocían y hasta habían posado juntas como amigas, pero de aquello ya no queda nada. Ésta es la historia de un culebrón rosa que ha llenado horas de cotilleos entre los funcionarios de Justicia y ha dado el salto a la portada de '¡Hola!' para estupor de los jueces de la Audiencia Nacional.

La historia de amor comenzó en 2018 y el magistrado no tardó en presentar a su chica en sociedad. Lo hizo en los premios Vanity Fair, a los que solía acudir con su ex mujer, aquel mismo año. El Ken de la judicatura, como se le llamaba cariñosamente, se había separado ese mismo año tras 20 años de matrimonio de Paula Arenas, con la que tiene un hijo en común.

La ruptura con el juez y la aparición en escena de Esther Doña no ha sido fácil para Córdoba, con la que tuvo su última aparición pública en febrero de 2020, justo antes de la pandemia y de la muerte de Carlos Falcó. Según informa LOC, la abogada ha llegado a alegar “enemistad manifiesta” para que el juez no pueda formar parte de los casos que ella lleva.

Tampoco parece que haya muy buen 'feeling' entre la abogada y Esther Doña, a pesar de que antaño posaban juntas y felices. En su entrevista para ‘Hola’, la viuda del Marqués de Griñón lanza un dardo envenenado a la que iba a ser la esposa de su novio. La ex madrastra de Tamara Falcó comenta como quien no quiere la cosa que la familia del juez estaba ansiosa por verle, por fin, enamorado y feliz. ¿Insinúa quizás que no lo era junto a Sylvia?