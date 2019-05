María Pombo comparte su reacción al ver su traje de novia: “Es el vestido de mis sueños”

"Os tengo que contar que no puedo estar más feliz y más emocionada. Ahora ya empiezo a notar un poquito los nervios, porque hoy ya me he visto tal cual voy a estar el día de mi boda", ha comentado en sus stories de Instagram. "Al final, por cierto, no tengo que volver a Barcelona, porque está perfecto. Bueno, me tienen que arreglar un poco el bajo y tal, pero ya me lo mandan directo, y estoy superfeliz. Es el vestido de mis sueños, y creo que os voy a sorprender, ha comentado con una sonrisa.