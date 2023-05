Tras más de dos años de relación, Irene Villa se casa con David Serrato . La periodista ha sido sorprendida este fin de semana durante la presentación de la gala Ibiza Inclusión Fashion Day cuando su novio, entre bambalinas, le ha entregado un anillo. "He salido con el corazón a mil, ha sido un momento mágico. Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto ", decía la presentadora segundos después de la pedida de matrimonio.

Por su parte, Irene Villa aseguraba que todavía no se lo creía y que había sido todo "muy emocionante". "Yo me quedé alucinada, no lo vio nada, fue un momento muy íntimo porque estaba ensayando mi canción, 'I believe in dreams', porque hay que creer en los sueños siempre, y de repente ocurrió", recordaba sobre el momento mágico que habían vivido. Lo que más emocionó a Irene Villa fueron las palabras de su pareja, que le dijo que le han dado "una familia", la que han formado junto a los tres hijos de la periodista.