Aunque en un entorno idílico para celebrar una boda, la primavera y el verano a priori parezcan las épocas que más posibilidades ofrecen para crear un convite perfecto, lo cierto es que en los últimos años las bodas de invierno están teniendo cada vez más protagonismo. Y es que a pesar de que el clima es más arriesgado, pues no hay que olvidar que el frío y la lluvia están a la orden del día en esta época del año, los enlaces invernales parece que están envueltos en un aura mágica. Ya sea por las luces, las nubes o que los campos recuerdan a las típicas películas de época, no hay duda de que cada vez están más demandadas .

Para obtener más perspectiva sobre este tema, hablamos con Jorge Redondo, fundador de Redondo Brand, y uno de los diseñadores de looks de invitada y vestidos de novia más icónicos dentro del panorama nacional, quien opina que "en invierno, es esencial elegir telas que no solo sean bonitas, sino también funcionales.

Según Redondo, "los tonos oscuros son elegantes y atemporales y cada vez me gustan más para las épocas del año. Ahora mismo me gusta mucho combinar tejidos y colores. Me encanta el tafetán de Lady Di, muchas personas no lo soportan por las arrugas, pero para mí es un tejidazo espectacular”.