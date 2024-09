Planificar una boda no es una tarea sencilla; de hecho, muchas parejas lo describen como un ‘trabajo a tiempo parcial’, y no les falta razón. Después de decidir la fecha y el lugar, uno de los aspectos que más quebraderos de cabeza trae se encuentra en la elección del catering, sobre todo cuando la celebración se lleva a cabo en un enclave que no es ni un hotel ni un restaurante.