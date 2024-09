Esta finca ocupa un lugar destacado en el corazón de Ana Cristina, porque fue su hogar, pero también el de su madre, a quien perdió en 2004 a causa del cáncer. La muerte de Sandra Domecq fue un duro golpe para todos los que la quisieron, que no son pocos, pero sobre todo para sus hijas. Ana Cristina tenía en ese momento diez años y sus hermanas mayores no dudaron en arroparla al máximo. También Bertín Osborne, primer marido de Sandra y padre de sus otras tres hijas: Alejandra, Eugenia y Claudia.

Ahora la pareja parece estar más que preparada para comenzar una nueva etapa en sus vidas, aunque parece que de momento no tienen claro si tras la boda aumentarán la familia o esperarán un tiempo para disfrutar a solas de su vida de casados. “Quiero disfrutar un poco del matrimonio, pero este año cumplo 31 y estoy un poco en esa tesitura. No sé, da igual lo que planees, va a ser lo que Dios quiera. Lo mismo dices 'me quiero quedar embarazada cuando me case' y tardas tres años, o al revés”, explicó Ana Cristina en la ya mencionada entrevista.