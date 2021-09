La hija menor de Bertín no solo celebrará la boda en la misma ciudad e iglesia donde lo hizo su círculo más cercano. También continuará con la tradición de realizar el banquete en la Finca Santiago , una propiedad cargada de significado para el clan. Tras el acto religioso, los invitados se desplazarán hasta la propiedad que tiene la familia a las afueras de la misma localidad, posesión que fue residencia de sus abuelos, Beltrán y Ana Cristina, y sus progenitores tiempo atrás.

La alianza de dos distinguidos apellidos para la jet set española, la reaparición de Eugenia Osborne tras separarse de Juan Melgarejo o el protagonismo de Bertín como orgulloso padrino de la novia son algunas de las claves sobre las que se ha puesto el foco desde que se filtraron los planes de la pareja de pasar por el altar. Otra de los temas en los que se centró el debate era si Fabiola, la ex del presentador, sería testigo de su unión. Duda que quiso despejar Claudia hace unos días en su reaparición en la Feria del libro de Madrid, donde firmó ejemplares de ‘Lo mejor de ti’, su primer y exitoso libro.

La respuesta era previsible. “No va a venir y yo la entiendo perfectamente”, explicaba a Europa Press la joven. Ya en su momento la modelo venezolana, que se separó del cantante a principios de año, había explicado que era demasiado pronto para asistir a un evento de tal calibre: “Querer, quiero, pero no lo creo oportuno, no creo que sea el momento ni la ocasión. Habrá muchas ocasiones en las que podamos estar juntos como familia, disfrutado de otras cosas, pero justo ahora no lo veo conveniente”.