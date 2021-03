La tradición marcaba en España, hasta hace no mucho, unos votos matrimoniales convencionales que coincidían con el intercambio de anillos durante la boda. Sin duda se trata de uno de los momentos más emotivos de la celebración y por eso ha ido calando el ejemplo de otros países en los que los votos son escritos de manera personal por los propios novios.

Cada vez son más las parejas que se animan a no dejar pasar la oportunidad de hacer una declaración de amor y compromiso al otro lo más auténtica posible en ese día tan importante, bajo la atenta mirada de los invitados.

Si te estás planteando escribir tus propios votos, pero no sabes por dónde empezar o tienes dudas acerca de cómo deberían ser, aquí tienes unos tips que te van a ayudar a redactar los tuyos para que ese día todo sea perfecto.

Ponte de acuerdo con tu pareja

¿Románticos, originales o con sentido del humor?

Y el toque de humor, a menos que no vaya nada con tu carácter, es ese guiño definitivo a vuestra complicidad, pero esta vez compartida con todos los invitados. Un soplo de aire fresco que hará que el discurso se de lo más especial y personal. Eso sí, te recomendamos que evites las alusiones personales que resulten muy crípticas para los asistentes. Se trata de encontrar el equilibrio entre lo personal y lo que, además, quieres transmitir a los asistentes a vuestra boda .

Sé tú misma

Para que tus palabras sean las de otro ya están los votos convencionales. Sabemos que no se trata de unas palabras que se escriban cada día, pero eso no significa que no estén en ti. Confía en lo que sientes y en tu manera de expresarte, y ya verás cómo consigues elaborar unos votos que serán inolvidables.