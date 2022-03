Organizar una boda puede ser especialmente caro. Es por eso que muchos novios deciden posponer su decisión de pasar por el altar o, simplemente, no hacerlo. Pero debes saber que sí es posible organizar un enlace ‘low cost’ . Para conseguirlo solo tendrás que ser una persona creativa y resolutiva, buscando distintas opciones que se adapten a tu presupuesto, pero sin dejar de lado que una de las ilusiones de tu vida.

En el caso del vestido , sí que es cierto que probablemente tú no te lo podrás hacer, pero siempre podrás optar por uno de segundo mano, de un familiar o alquilarlo .

Será básico tener en cuenta será la lista de invitados y la posibilidad de reducirla considerablemente. Así, ya no te verás obligada a invitar a familiares no cercanos o a aquellas personas que no comportan más allá de un compromiso.