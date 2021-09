Elena Furiase, sobre su boda con Gonzalo Sierra: "Quisimos que fuese lo más privado posible"

No ha sido la única de la familia que ha roto su silencio. Lolita Flores, aún afónica, aprovechaba su debut como tertuliana en el programa de Pablo Motos para explicar cómo se lo pasó este día. “La boda ha estado genial. Es una niña con muchísima luz y eso se contagió a los doscientos y pico invitados […] Me harté a cantar, me harté a bailar, me harté a hablar, a andar descalza”, comentaba la colaboradora, que descubría alguna que otra anécdota: “Mi hija terminó en mi cuarto. Cuando me iba a acostar, llamaron a la puerta y era ella. Parecía l aniña de la curva: entre los pelos, las orejas, que iba descalza con los pies negros…”, se reía recordando esta situación.