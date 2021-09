Sabemos que los preparativos de una boda son muchísimos y que parece que todos están los primeros en orden de prioridad, pero haznos caso, empieza a buscar las alianzas cuanto antes , incluso a 9 meses para el gran día. Podréis elegir con calma, buscar más si no dais con lo que os gusta, y reservar con tiempo. Una vez elegidas, podéis encargarlas, incluyendo la inscripción, dos o tres meses antes.

Aunque parezca que ambos tienen algo en común, lo cierto es que no es así, y no es necesario que el anillo de pedida y la alianza se parezcan ni en el material ni en el diseño. Una de las ventajas que tiene la alianza frente a otros preparativos de la boda, es que el único criterio es el gusto personal de cada uno de los contrayentes, y no es necesario tomar como referencia otro anillo, el vestido de novia, ni ningún otro elemento.