Lucía, hermana de María Pombo, anuncia su boda con Álvaro López Huerta: "No sé si merezco tanta suerte"

“De pronto sonó la canción ‘Lucía’, cantada por Rosario, y se armó de valor”, recordaba la piloto comercial junto a varias instantáneas en las que enseña el anillo de pedida. Además, la influencer ha confesado que su reacción no fue lo épica que se espera en un momento de este tipo: “Mi respuesta sinceramente tampoco fue de cuento. No me eché a llorar, no grité de emoción, no me salió un SÍ emocionante. Me salió abrazarle y preguntarle: ¿Y ahora qué hacemos?”. La tía del pequeño Martín Castellano está segura de que se va a casar con el “mejor compañero de vida” y no puede estar más feliz con su compromiso. “¡No sé si merezco tanta suerte!”, exclamaba ilusionada.