Fue en agosto de 1941 cuando Orson, que se encontraba rodando una película, vio una foto de Rita. En ese momento supo que quería casarse con ella y, sobre todo, estaba seguro que lo iba a conseguir. Eso sí, a la actriz no le sentó del todo bien que Orson fuera diciendo que quería casarse con ella. Aún así, aceptó a tener una cita con él.

Al contrario que sus hermanas, ella no fue a la escuela y su padre la aisló durante toda su juventud, alegando que no quería que su hija cayera en los mundos que rodeaban los bares donde actuaban. Años más tarde fue la propia actriz quien reveló que su propio padre mantuvo relaciones sexuales con ella , algo que también le marcaría para siempre.

En 1937 contrajo matrimonio con Edward C. Judson, con quien se había escapado y con quien se casó a escondidas. La relación tampoco fue fácil. Con el paso del tiempo, ella se dio cuenta de que ella sí se había casado por amor, pero que su marido lo había hecho por cuestiones monetarias. “Durante cinco años me trató como si no tuviese alma ni cerebro”, explicó en una entrevista.