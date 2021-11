Paris Hilton se casa con Carter Reum: tres días de boda, once vestidos e invitados vip

Paris Hilton se casará el próximo 11 de noviembre con el empresario Carter Reum

El enlace durará tres días y la novia tiene previsto llevar once vestidos en honor a la fecha

Entre los invitados estarían Kim Kardashian, Britney Spears o Lindsay Lohan

Paris Hilton celebrará este mismo jueves la boda con la que siempre ha soñado. El pasado 13 de febrero, Carter Reum, su prometido, le pidió matrimonio durante un viaje que la socialité organizó junto a su familia para celebrar su 40 cumpleaños. Vestidos totalmente de blanco y en un idílico escenario, la pareja protagonizaba una espectacular pedida de mano en el día de San Valentín que era recogida por todos los medios del mundo. Más aun teniendo en cuenta que la heredera del imperio hotelero se ha llegado a comprometer hasta en tres ocasiones con anteriores parejas.

“Cuando encuentras a tu alma gemela no lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical”, recordaba con todo tipo de detalles cómo había sido este irrepetible momento. “Cuando estábamos andando por la playa de camino a la cena, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores e hincó la rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida”, se mostraba muy enamorada del empresario, que le entregó un anillo diseñado por el mismísimo bistnieto de Louis Cartier.

Influencer antes que existiera el propio término, Paris admitía en una entrevista con Jimmy Fallon que estaba resultando “muy estresante” organizar el enlace, aunque puntualizaba que no estaba “obsesionada” con el tema. “Va a ser un evento de tres días. Tenemos muchas cosas preparadas”, desvelaba algunos detalles al humorista.

Paris Hilton vestirá once vestidos en honor a la fecha

Y, como no, con tantos compromisos en 72 horas, no ha escatimado en looks: “Muchos vestidos, probablemente 10. Me encantan los cambios de looks”, confirmaba emocionada Paris, que cree que su futuro marido, muy probablemente, mantendrá su estilismo original porque no va con su personalidad y “no es tan exigente” como ella. Una de sus íntimas amigas, Tina Cheng, revelaba a posteriori que serán once modelos en honor a la fecha (11/11).

Tras meses de preparativos y agobios, Paris y Carter habían elegido intercambiar sus votos en la iglesia, plan que han descartado a última hora. “El lugar de la boda cambió hace aproximadamente una semana. Ha cambiado varias veces. Originalmente, se iban a casar en la iglesia, pero lo cambiaron”, hizo saber un allegado a Page Six. El banquete, eso sí, se llevará a cabo en un palacio que perteneció a su difunto abuelo, escenario que lleva meses preparándose ante tal acontecimiento.

Kim Kardashian, Paris Hilton o Lindsay Lohan podrían asistir a la boda