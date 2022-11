El último gran fenómeno mundial de las telenovelas llega al canal femenino de Mediaset. 'Café con aroma de mujer' va a conquistar a los espectadores con una historia amor que ya ha enamorado a millones de espectadores. A partir del lunes 21 de noviembre a las 19:45 horas, prepárate porque el romance de Gaviota y Sebastián continúa en Divinity con episodios de estreno que no te querrás perder.

Pero antes de que 'Café con aroma de mujer' arranque su andadura con nuevos capítulos en Divinity y si te has perdido algún capítulo en Telecinco, no te preocupes porque mañana sábado 19 de noviembre a las 15:30 horas puedes ponerte al día con un maratón de episodios. Además, en este especial que no te puedes perder podrás también disfrutar de material inédito de este gran éxito que narra el amor apasionado e imposible de dos jóvenes de orígenes opuestos: una recolectora de café y un miembro de una opulenta saga de empresarios cafeteros.