Doña Julia se replantea su defensa de Lucía tras conocer a Fernando, su nieto, en Café con aroma de mujer'

Tras la confesión a su madre, Sebastián regresa al hospital para quedarse a pasar la noche con la pequeña Sofía mientras que su madre se presenta en casa de Gaviota, donde tiene un tenso enfrentamiento con la señora Carmenza. "Usted siempre ha querido formar parte de mi familia. Ustedes dos me llevaron al límite. No creo que ese niño sea de Sebastián. Gaviota desde que le conoció está obsesionada", le dice a la madre de la joven, que se enfrenta a ella sin ningún miedo y le recuerda que sus hijos están enamorados y que en el amor cada uno puede hacer lo que le parezca.

Sin embargo, doña Julia no puede irse sin conocer al pequeño. "Me queda claro que es mi nieto pero no puedo entender por qué dejó que Gaviota se embarazara para conseguir un pedazo de tierra. Dígame cuáles son sus intenciones para que rectifique", le dice a doña Carmenza, que tocará el corazón de la matriarca con sus palabras y hace que empiece a replantearse todo lo que está pasando y la actitud que mantiene respecto a Lucía y Gaviota. "¿A qué le tiene tanto miedo? Nació el mismo día que su nieta y tiene el mismo tipo de sangre. Usted puede estar tranquila. Ni mi hija ni este niño necesitan su plata".

Mientras tanto, Sebastián le pide a Lucía que deje de trabajar en la empresa. "Pienso que no es buena idea que trabajes mientras la niña esté delicada. No es el mejor momento para que trabajemos juntos. Si nos vamos a separar, no es buena idea", le dice a su mujer, que se empeña en seguir adelante con su trabajo y su matrimonio.

Pero Lucía no es el único problema que afronta Sebastián. Después de algunas investigaciones, Arthur le comunica que las fincas de las que sale el café 'Dos semillas' no ofrecen la calidad suficiente y que no son las mismas que en primer momentos les comunicaron que eran las proveedoras del café. Iván está acorralado.

Iván quiere recuperar a Lucrecia

Mientras tanto, Iván sigue intentando acercarse a Lucrecia. Ahora que todo su mundo se desmorona, el primogénito de los Vallejo intenta reconquistarla. Pero ya es tarde. Los sentimientos por Iván han desaparecido y ella ya no puede creerle más. "Ya no me interesas", le dice a su todavía marido, que ni siquiera sospecha que Martín es el responsable de este distanciamiento tan radical.

Acorralada y con la boda de Martín y Paula a punto de casarse, Lucrecia actúa a la desesperada y le da un consejo inesperado. "No te cases. Vas a ser muy infeliz. Te vas a dar cuenta de que te casaste con un mentiroso", le advierte en la prueba del vestido.

Eduardo, en el punto de mira

Los problemas se acumulan para doña Julia. Tras la confesión de su hijo, la matriarca de los Vallejo descubrirá que alguien ha robado algunos objetos muy valiosos de la mansión. Las primeras sospechas apuntan a Eduardo, el padre de Lucía. ¿Encontrará las pruebas que confirmen que él es el culpable?

