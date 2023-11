Guillermo y Máxima de Holanda cumplen 10 años como reyes: los momentos más difíciles de su reinado

En estos 10 años de reinado han tenido que enfrentarse a muchas cosas , algunas buenas y tras no tanto. Máxima y Guillermo han tenido que aprender a desenvolverse en su nueva labor, han tenido que afrontar las críticas y también han pasado por terribles momentos personales.

Esta década tampoco ha sido demasiado amable para Máxima, quien en 2017 perdía a su padre , cuya presencia en su boda no fue posible por su controvertida labor durante el régimen de Videla. Un duro golpe para la reina quien, un año después, tenía que despedirse de su hermana Inés, que se quitaba la vida en 2018 . Máxima mostraba su fortaleza regresando al trabajo poco después e implicándose más con temas relacionados con la salud mental.

No todos los momentos complicados han sido inevitables, de hecho la época de la pandemia fue especialmente dura para ellos , porque no estuvieron a la altura, lo que les hizo perder gran parte de la aceptación y admiración que los holandeses sentían por ellos.

No solo se dejaron ver y fotografiaron sin mascarillas ni guardando las distancias sociales, también se fueron de vacaciones a Grecia en un momento en el que los viajes no eran recomendables; tuvieron que regresar y pedir disculpas. También tuvieron que reconocer que no había sido una buena idea organizar una fiesta de cumpleaños por todo lo alto por el 18 cumpleaños de su hija, en un momento en el que se limitaba este tipo de actos a pocas personas.