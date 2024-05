Un día especial para la pareja, que ni siquiera las lluvias intermitentes que les acompañaron pudieron empañar. Un momento que no solo fue especial para ellos, sino que es recordado por todo el mundo y que ya forma parte de la historia de nuestro país.

Puede que no se estudie en los colegios, pero es una de esas fechas en las que todo el mundo recuerda qué estaba haciendo , porque seguramente era estar pendiente de la televisión para poder ver en directo uno de los secretos mejor guardados de la jornada, el vestido de la novia.

Este es un elemento que suele causar gran curiosidad en todas las bodas en general, tal vez porque se suele guardar el misterio hasta el último momento. En el caso del vestido de la reina Letizia no fue diferente, hasta el último momento no se pudo ver el resultado final de este modelo firmado por el diseñador Manuel Pertegaz .

Fue una gran labor, una ardua tarea que el diseñador quiso hacer y entregar como un regalo a Sus Majestades, pero doña Letizia no se mostró conforme con esto y por eso fue pagado simbólicamente una cantidad de 6.000 euros. Esta no llegaba a cubrir los gastos del vestido, que se estima que podría costar unos 45.000 euros, una cantidad elevada, pero que no resulta escandalosa en comparación con otros vestidos de novia llevados en otras bodas reales.