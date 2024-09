Antes de convertirse en padre de familia, Andrea era un joven al que le gustaba disfrutar de la noche y exprimir la vida, un joven inmaduro que terminaba las veladas en el after, algo que no convencía demasiado a los padres de María Jurado, quienes siguieron bastante asustados el desarrollo de esta relación.

La joven llevaba tiempo intentando labrarse una carrera como actriz, había aparecido en series como Al salir de clase o Manos a la obra, y en películas como Airbag o El corazón del guerrero. Las fotografías en las que aparecía junto al monegasco lo cambiaron todo. “Me agobié muchísimo . Yo no quería entrar en ese juego y lo he demostrado”, explicó hace años a la revista Woman.

“Durante 17 años trabajé como actriz e incluso llegué a dirigir algún cortometraje”, explicó en una entrevista para La Razón en 2016. “Desde los 19 años me empecé a iniciar en el reiki y llegó un momento hace unos años en el que decidí retirarme a la India para profundizar en este campo. Desde hace cinco, me dedico a la sanación, y no descarto abrir un centro de formación en Madrid. De hecho, lo dejé de lado porque me consumía demasiada energía y ahora prefiero concentrar mis fuerzas en mis hijos y en este proyecto”.