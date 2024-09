Así, explicaba, ante el "cambio grande" que estaba por llegar, que se había hecho "un plan de vida" para los próximos diez años. "Me apetece viajar y hacer otras cosas. No es sólo una experiencia académica, es una experiencia vital. El objetivo es conocerse a uno mismo, construirse a uno mismo. No es una huida. Quiero ir allí y conocer cosas, conocer gente. Estar sola, sentir el desarraigo, no tener a tu tierra, a tu gente", valoraba de aquella. "Voy a conocer gente, a llenarme (…) No voy con ningún sentimiento conquistador, conquistador de hombres a lo mejor", bromeaba ante la cámara.