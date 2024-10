Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camilla, opina del rey Carlos III: "Crecí conociéndole como una persona inteligente"

Tom y Laura Parker Bowles han sabido mantenerse al margen del revuelo mediático que provoca ser hijos de Camila, la reina de Inglaterra. Aunque fuera de su país no sea especialmente conocido por su profesión, Tom es un crítico gastronómico que ha escrito numerosos libros dedicados a la cocina. Nunca antes había querido hablar de la realeza, pero en su último libro, 'Cooking And The Crown', el hijo mayor de la reina ha creído que era el "momento adecuado" para escribir sobre esta tradición, la de la comida de la realeza.