La anécdota universitaria de Letizia: "Ortiz, a pesada no tiene rival"

"Cuando le daba vueltas a qué podía decir esta mañana sabía lo que me iba a pasar cuando entrase en esta facultad . Sabía lo que me sucedería a mí", ha pronunciado con énfasis, dejando claro el enorme cariño que siente por ese espacio de hormigón en el que pasó su primera veintena.

Sin querer pecar de "intensa ni aburriros con historietas", la reina Letizia ha visualizado cómo un día un un catedrático "de aquellos brillantes" se hartó de ella y, en voz alta, "casi gritando", se dirigió a ella con un "Ortiz, mire, desde luego yo no sé de lo que va a ser de su vida, pero desde luego que a pesada no tiene rival". Una curiosidad que, aunque "no se quita", desde que abandonó su vocación para casarse con el rey Felipe y servir a la corona ha roto con la segunda parte de la historia: "Ahora ya no cuento las respuestas que me dan".