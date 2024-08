Quedan muy pocos meses para que Anabel Pantoja de la bienvenida al mundo a su primogénita. Durante la dulce espera, la joven no ha dejado de hacer su vida normal y de atender sus compromisos profesionales. Sin embargo, sí que a lo largo de este tiempo ha tenido que hacer frente a numerosas críticas, como en las últimas horas, en donde ha estallado en su cuenta personal tras el hate recibido por su cuerpo premamá. "Me veo preciosa (...). Mi cuerpo está formando una vida. No me hacéis daño por llamarme gorda o deforme. Antes de estar embarazada estaba más gorda", ha dicho hace solo unas horas.