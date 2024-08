Con el cuidado de las plantas, como en las relaciones, a veces no eres tú, soy yo, el que hace que la cosa no funcione. Por eso, incluso las más fáciles, aquellas que te aseguraron que no requerían ningún cuidado y que casi iban solas, como si fueran a la universidad, se han muerto en tus manos. Y, a pesar de todo, no puedes evitar sentirte culpable y piensas que podrías haber hecho más.