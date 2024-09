A estas alturas de tu vida, conoces a la perfección tu talla de pie. Pero no todos los zapatos son iguales, así que a veces nos llevamos la sorpresa de que el último par que hemos comprado nos queda pequeño o nos hace daño. Si lo descubres al probarlos en casa o en la tienda, lo más sencillo es devolverlos, cambiarlos por otra talla o, sencillamente, no comprarlos. Pero si las molestias empiezan una vez que los has estrenado, ya no hay vuelta atrás. Por suerte, es posible ensanchar unos zapatos que te aprietan con trucos tan sencillos como los que te contamos a continuación.