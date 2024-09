Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas: la mansión que venden por 12 millones de dólares, al detalle

Si tienes doce millones de dólares en el bolsillo y quieres mudarte al otro lado del charco, estás de suerte, ya la mansión de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones está en venta y lo cierto es que no puede resultar de lo más apetecible.

Son una de las parejas mejor avenidas del séptimo arte, ya no solo en el terreno amoroso, sino también en el ámbito profesional. A la vista está que no les ha ido nada mal teniendo en cuenta que esta espectacular villa de 1.500 m2, situada a orillas del río Hudson en la localidad costera de Irvington, a 40 kilómetros de Nueva York, no es la más imponente de las que han tenido. Previamente fueron propietarios de otra en Bedford, relativamente cerca de esta, que era toda vía más grande y que vendieron en 2019 para mudarse a esta casa.