Las plantas son un elemento decorativo que no debería faltar en tu casa. Embellecen el conjunto, relajan y oxigenan el aire, y hay más variedades de las que podemos imaginar. Una de las más populares en los hogares es la sansevieria o lengua de suegra . Se trata de una planta de gran belleza, duradera y resistente, por lo que es perfecta hasta para los principiantes en el cuidado de plantas. Te contamos los tipos que existen de sansevieria, cómo cuidarla y qué beneficios tiene .

Solo con tener una planta en casa, ya podemos decir que te beneficias de su capacidad para embellecer el ambiente. Pero en el caso de la sansevieria, además, nos encontramos con que su acción purificadora del ambiente es excelente. Y no es que lo digamos aquí, es que la mismísima NASA la recomienda en los hogares para limpiar sustancias tóxicas del aire como el tolueno, el benceno o el tricloroetileno.

Mucho menos científica es la creencia de que la sansevieria atrae las buenas energías, la buena suerte o el dinero. Lo cierto es que ya puestos, ¿por qué no pensar que es así?

La sansevieria es una planta resistente, pero eso no significa que no deba tener los cuidados que necesita. En cuanto a la temperatura, no debes preocuparte porque aguanta igual de bien el frío y el calor extremos. Aunque lo cierto es que lo que más agradece es una temperatura media.