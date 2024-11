Al estar tan cotizada, no sorprende tampoco que sus viviendas tengan precios que ronden entre los 700.000 y el millón euros , con una superficie aproximada de unos 170 o 225 metros cuadrados, según afirman desde 'Architectural Digest'. Los precios son más elevados en el caso de viviendas como el dúplex de Ortega, que cuenta con unas impresionantes vistas al estar situado cerca de la playa de Orzán, al lado del casco histórico y también del puerto deportivo.

Una propiedad que no hace más que engrosar el imponente patrimonio del empresario, quien también posee otra casa en O Parrote, en pleno centro de A Coruña (sumada a las otras dos que hemos descrito). Vivienda que se encuentra en un edificio de más de cuatro plantas, con más de 3.000 metros cuadrados y que fue construida a principios del siglo XIX. Por no hablar de que Amancio Ortega ya es dueño de edificaciones bastante emblemáticas en ciudades como Madrid, Londres y Nueva York. Por ejemplo, algunos de sus inmuebles más conocidos son la Torre Picasso y el edificio Gran Vía 32 en Madrid, al igual que The Post Building en Londres y el edificio Dutch en Manhattan.