Kim Kardashian y el amor: de sus matrimonios a su polémica relación con Kanye West

Kim Kardashian es una de las celebrities más buscadas del mundo. Todo lo que hace, interesa. Y no podía ser de otra manera, ya que tanto ella como toda su familia se han convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos. Lo cierto es que la forma de hacerse famosa no fue, precisamente, la más deseada; un vídeo sexual protagonizado por ella y su por aquel entonces pareja se hizo viral.

Como ya hemos comentado, Kim se hizo conocida por el vídeo sexual que se hizo público junto a su pareja, Ray J. Lo cierto es que su relación no duró mucho tiempo y, tras la filtración del vídeo, poco tardaron en tomar caminos por separado.

En 2011, ocho años después de su primer matrimonio, Kim volvió a pasar por el altar. Aunque esta vez de la mano de Kris Humphries, jugador de baloncesto. Lo cierto es que esta segunda boda fue mucho más mediática que la primera, ya que Kim, en ese momento, era tratada como una celebridad. Además, el enlace fue retransmitido a través de su reality, Keeping Up With the Kardashians.