Pedro Alonso saltó a la fama, nacional e internacional, por su interpretación del personaje de 'Berlín' en La Casa de Papel. Además de su trabajo como actor, nos fascina la relación de Pedro Alonso y su novia, Tatiana Djordjevic . Con ella no solo vive una intensa historia de amor, sino que ha vivido experiencias únicas que le han cambiado su forma de estar en el mundo. Te contamos cómo es Tatiana Djordjevic y cómo consiguió fascinar y enamorar a Pedro Alonso.

Sin duda es una profesión que llama la atención porque, aunque tiene un objetivo terapéutico al 100%, no deja de resultar llamativa. Desde luego, para Pedro Alonso su novia es pura magia, en sus propias palabras “con inquietudes no convencionales” y no desaprovecha ninguna ocasión para alabarla públicamente.