Para muchas personas, el reencuentro de los actores de Los Serrano fue un viaje que les invitó a descubrir dónde están sus actores actualmente, algo que los fans de Víctor Elías no sintieron la necesidad de hacer, porque ellos sabían perfectamente que su ídolo está disfrutando de un momento ideal de su vida, pues planea casarse con su gran amor, la cantante Ana Guerra .

Su primera relación conocida fue con Natalia Sánchez , quien daba vida a Teté en la serie que les dio fama a los dos. Rompieron su relación, pero no el vínculo que siempre les unirá, algo que han mostrado en redes sociales, donde han recogido varios de sus reencuentros, alguno de ellos junto a los hijos que la actriz tiene junto a su actual pareja, Marc Clotet. También fue muy sonado su romance con Chanel, sobre todo tras ser ella escogida como la representante de España para Eurovisión .

Ha trabajado en musicales como La llamada o The Hole 2, pero también ha trabajado como compositor, arreglista, intérprete y productor de la banda sonora en cine para varias películas, como la del largometraje Alacrán enamorado. Ha colaborado con artistas como Pablo López o Taburete, y fue gracias a su labor musical como conoció a su actual pareja.

"Nos conocimos porque yo cambié de banda y necesitábamos un director musical. Entonces hicimos una escucha a ciegas y todos elegimos al mismo", revelaba Ana Guerra en el pódcast Animales humanos. "Empezamos a currar juntos y nos empezamos a llevar fatal". Algo que cambió cuando decidieron que no podían seguir así y salieron a cenar para aclarar las cosas. "Llega Vanesa Martín y digo ‘Complicidad’, porque me encanta ese tema de Vanesa Martín. Dije 'la que nos falta' y me dijo 'o la que nos sobra'. Ese día, cambió todo".