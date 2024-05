Sin embargo, a pesar de aquel trágico suceso, Alba, que anunció el pasado mes de marzo que esperaba su primer hijo junto a su marido , no ha querido dejar pasar la oportunidad de r egresar para crear nuevos recuerdos junto a su familia. Unos recuerdos que sin duda ayudarán a sanar heridas y a dejar atrás los difíciles momentos vividos. "No puedo contener las lágrimas cuando pienso en la noche tan mágica que viví ayer, porque quedará en mi retina para el resto de mi vida", ha comenzado diciendo Alba en la emotiva carta que ha compartido junto a varias imágenes de este día tan especial en el que su sobrino Mario recibió la bendición de la Virgen.

Finalizado el camino, Alba Silva ha mostrado su devoción absoluta con unas emotivas palabras en las que agradece a la virgen haberle dado fuerzas en los momentos más difíciles de su vida. "Y eso sólo puede ser gracias a ella. Ella que me dio fuerzas para seguir cuando no sabía de dónde sacarlas, ella que no nos ha dejado solos en ningún momento, ella que ha querido recompensarme todo el sufrimiento y ha querido borrar las pesadillas del último Lunes de Pentecostés creando estos recuerdos para reemplazarlos y que se queden siempre en mi corazón, con nuestro Mario en sus plantas, mi hermana @rociosilvasinger cantándole, mi familia cerca, mi marido recuperado y nuestra hija en camino. Ella que me ha devuelto la vida", ha escrito la mujer de Sergio Rico.