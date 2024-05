Fernando Tejero, sobre su agresor: "El horror es pensar si estará cuidando bien de sus hijos"

El actor se ha sincerado como nunca en el podcast 'La primera impresión'

Hace ya un año que Fernando Tejero se sinceraba como nunca en 'La Ventana', el espacio de las tardes de la Cadena SER. En una sincera y dura entrevista con motivo del Día contra el acoso escolar, el actor revelaba, no solo que había sufrido bullying, sino que sufrió abusos sexuales en su infancia. "Abusaron de mí. Esto es la primera vez que lo cuento en mi vida, pero sí, un chico mayor que yo abusó de mí sexualmente", decía entonces el actor, que también contaba que ha logrado sanar las heridas del pasado gracias a muchos años de terapia.

Un año después de aquella confesión, Tejero ha vuelto a hablar de aquel dramático episodio en el podcast 'La primera impresión' de Jesús Martínez Pardo, a quien ha revelado que no lo contó en su momento por miedo. "A casi todo el mundo nos ha pasado, el sentir miedo por contar. Me afectaba, pero yo no sabía que era eso lo que realmente me pasaba. Yo no lo conté en su momento porque estoy seguro de que mi padre igual me da una hostia", ha dicho el actor, quien también ha revelado que en esa complicada y dura infancia se quitó la pluma por el dedo acusador de la sociedad.

Durante años guardó silencio, pero estaba ahí. "Empiezas a fallar en el colegio, empiezas a sentirte solo, a sufrir mucho... Lo vas viendo como normal. Nadie te explica que todo eso que has vivido te va a pasar una factura y te lo vas cargando en la mochila hasta que la mochila revienta. Pero hasta que no revienta no te das cuenta de la mitad de las cosas que han pasado. Cuando revienta te explota la cabeza y piensas '¿Qué hago ahora?' Es muy duro".

Pero llega un momento en el que la situación se hizo insostenible y el protagonista de 'La que se avecina' decidió buscar ayuda profesional para salir de ese pozo. "Yo llegué a Madrid y, cuando empecé a trabajar, estaba en mi casa y empezaba a llorar y no entendía lo que pasaba. Luego vas a un profesional y tiras de la cuerda del pasado... ", ha contado Tejero. "Lo verbalicé hace poco que se lo conté a mi psicóloga rascando en mi pasado y dije, "pues va a ser una de las cosas por las que me siente así".

No busca venganza, quiere sentir paz

Después de años de terapia, Fernando Tejero ha aprendido a vivir con esta parte de su infancia, pero es algo que sigue ahí. "Lo cuentas pero no te libras de ello. Lo colocas con ayuda, pero no te liberas", ha comentado el actor, que ha hablado como nunca del hombre que le agredió sexualmente. "Yo le he visto durante muchos años después cuando he ido a Córdoba porque tiene un negocio y tiene hijos", ha contado en esta entrevista en la que ha reconocido .

Pese al daño que le hizo su agresor y al trauma que ha arrastrado durante años, Tejero no quiere vengarse. "No me dan ganas de vengarme. Ha pasado mucho tiempo y no me gustaría hacerle daño a la familia que tiene porque no tienen la culpa", ha asegurado el actor, que sí ha reconocido que su familia sí que quisieron hacerle pagar por lo que hizo. "Mis hermanos sí que dijeron de ir a por él. Pero yo me conformo con colocarlo, olvidarlo y sentir paz. Vengarme, no. Es una injusticia brutal y es más terrible todavía que durante muchos años no lo hablaba y no lo verbalizaba".

El mayor miedo de Fernando Tejero

Más sincero que nunca el actor se ha abierto en canal y ha reconocido que la huella que le dejó aquel hecho no se ha borrado y hay un miedo que le acompaña siempre. "Es terrible porque no sé si lo habrá hecho con más. Yo era un crío y no sé si habrá repetido patrón. Y tiene hijos y el horror también es si estará cuidando bien de sus hijos o si estará abusando de ellos. Te deja una huella aplastante", ha asegurado el intérprete cordobés.