Nagore Robles siempre ha destacado por su característica personalidad. L a colaboradora de Mediaset forma parte de diferentes debates en los que siempre trata de impartir justicia y donde no duda en decir siempre lo que piensa en cada momento, le pese a quien le pese.

Tras el abandono de Carmen Borrego en esta edición de 'Supervivientes', Nagore no dudó en afirmar que se comprometía a sustituirla como concursante si cobraba el mismo caché que la hija de Maria Teresa Campos . Tras estas palabras la organización se comprometió a hacerlo.

Sin embargo, Nagore reculó a los pocos días: "Creo que ya me conocéis y si en algún momento doy el paso, y os aseguro que lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de estas dos decisiones, creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno. Estoy dispuesta, que llevo años cogiendo el teléfono y sin querer escuchar propuestas, a sentarme en la mesa en la próxima edición de 'Supervivientes", prometía.